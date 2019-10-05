قوات "الوفاق" الليبية تتهم الإمارات بقصف مطار مصراتة الدولي

اتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا الإمارات بقصف مطار مصراتة الدولي.
وذكرت عملية "بركان الغضب" أن "الطيران المسير الإماراتي قصف منذ قليل مطار مصراتة، ردا على استهداف قوات حكومة الوفاق قوات لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر ومقاتلين أجانب موالين له.
وسبق أن أكدت تقارير للأمم المتحدة أن الإمارات ومصر تقدمان دعما عسكريا لقوات حفتر، خرقا لحظر التسليح المفروض على ليبيا بموجب قرار للمنظمة العالمية.
من جانبها، تحظى قوات حكومة الوفاق أيضا بدعم أجنبي، بالدرجة الأولى من قبل أنقرة، وأعلنت قوات حفتر مرارا عن استخدام طائرات مسيرة تركية ضدها خلال المعركة الدائرة من أجل السيطرة على العاصمة.
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