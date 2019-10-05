قوات "الوفاق" الليبية تتهم الإمارات بقصف مطار مصراتة الدولي

اتهمت قوات ​حكومة​ الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ​الإمارات​ بقصف مطار ​مصراتة​ الدولي.

وذكرت عملية "​بركان​ الغضب" أن "الطيران المسير الإماراتي قصف منذ قليل مطار مصراتة، ردا على استهداف قوات حكومة الوفاق قوات لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ ومقاتلين أجانب موالين له.

وسبق أن أكدت ​تقارير​ للأمم المتحدة أن الإمارات ومصر تقدمان دعما عسكريا لقوات حفتر، خرقا لحظر التسليح المفروض على ​ليبيا​ بموجب قرار للمنظمة العالمية.

من جانبها، تحظى قوات حكومة الوفاق أيضا بدعم أجنبي، بالدرجة الأولى من قبل ​أنقرة​، وأعلنت قوات حفتر مرارا عن استخدام طائرات مسيرة تركية ضدها خلال المعركة الدائرة من أجل السيطرة على العاصمة.



