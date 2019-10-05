كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي عن "وجود حالات قنص في العاصمة العراقية بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية "لخلق حالة من الفتنة"، مشيرًا الى أن "القوات الأمنية حاولت اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين في العاصمة، لكنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة".
ودعا الربيعي المتظاهرين في عموم العراق إلى "عدم اللجوء للعنف أو القوة خلال التظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة عمليات بغداد: هناك قناصون لإشعال الفتنة بين قوات الأمن العراقية والمحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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