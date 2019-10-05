غرفة عمليات بغداد: هناك قناصون لإشعال الفتنة بين قوات الأمن العراقية والمحتجين

كشف قائد عمليات ​بغداد​ الفريق الركن جليل الربيعي عن "وجود ​حالات​ قنص في العاصمة ​العراق​ية بين صفوف المتظاهرين و​القوات​ الأمنية "لخلق حالة من الفتنة"، مشيرًا الى أن "القوات الأمنية حاولت اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين في العاصمة، لكنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة".

ودعا الربيعي المتظاهرين في عموم العراق إلى "عدم اللجوء للعنف أو القوة خلال التظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع في البلاد".

