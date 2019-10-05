وزير خارجية موريتانيا يؤكد تطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات

أكد وزير خارجية ​موريتانيا​ ​اسماعيل ولد الشيخ أحمد​ "تطوير العلاقات مع ​إيران​ في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الموريتاني للسفير الايراني في نواكشوط محمد عمراني الذي هنأه لمناسبة اعادة اختياره لهذا المنصب. وقدم ​السفير الايراني​ شرحا لمسيرة العلاقات الثنائية وكذلك انشطة ​السفارة الايرانية​ في هذا الصدد، داعيا للمزيد من منح التسهيلات والدعم للتجار والمستثمرين الايرانيين. وتناول اللقاء، الذي جرى بحضور السفيرة مريم أوفى مديرة الشؤون الآسيوية ب​وزارة الخارجية​ الموريتانية، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.





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