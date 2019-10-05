رئيسا الجمهورية والحكومة العراقيان: لحفظ سلامة المتظاهرين ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف

شدد الرئيس العراقي ​برهم صالح​ ورئيس ​الحكومة​ عادل عبدالمهدي على "حفظ سلامة المتظاهرين ومحاسبة المتورطين في استخدام ​العنف​"، مؤكدين "تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".

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