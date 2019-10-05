نائب عراقي: فشل الاجتماع بين رئيس البرلمان والمتظاهرين

أكّد النائب العراقي عن جبهة الإصلاح أحمد الجبوري أن "الاجتماع الذي عقد بين رئيس ​مجلس النواب​ ​محمد الحلبوسي​ و​ممثلين​ عن المتظاهرين المحتجين لليوم الخامس على التوالي فشل في تحقيق أي تقدم"، مشيرًا الى أن "المحتجين طالبوا من جانبهم الحلبوسي بالاستقالة، ما أدى إلى نشوب فوضى في قاعة الاجتماع، ثم خرجوا من مقر المجلس".



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