بوريسوف: روسيا وفنزويلا ينقلان التعاون إلى مستوى جديد في ظل عقوبات أميركا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ​يوري بوريسوف​ أن "العلاقات بين ​روسيا​ و​فنزويلا​ تنتقل إلى مستوى جديد في سياق ​العقوبات الأميركية​ على كاراكاس"، مشيرًا الى أن "المحادثات بين الرئيسين ​فلاديمير بوتين​ و​نيكولاس مادورو​ في ​موسكو​ يوم 25 أيلول، مكنت من الناحية النظرية من مناقشة اتجاهات التعاون ​البناء​ متعدد الأوجه بين روسيا وفنزويلا كشركاء وحلفاء استراتيجيين".

ولفت الى أن زيارة مادورو إلى روسيا كانت إشارة للمجتمع الدولي"، موضحًا "أنني أعتقد أن الإجراءات الأميركية أحادية الجانب توفر لروسيا فرصة فريدة لبناء تعاوننا على مبدأ جديد في الأساس".

واجتمع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف في ​كراكاس​ مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

في وقت سابق جرى الإعلان عن أن بوريسوف سيقوم بزيارة عمل إلى كاراكاس، حيث سيجري محادثات مع نظيره في اللجنة الحكومية الثنائية.

بدوره، قال الرئيس الفنزويلي إنه خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي سيتم توقيع اتفاقيات اقتصادية.

