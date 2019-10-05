المنار: محطات الوقود ستفقد مخزونها الأحد بحسب التوقعات

كشفت قناة "المنار" ان محطات الوقود لم تتسلم بضاعة جديدة وبالتالي فإن المتوقع ان تفقد مخزونها الاحد. واضافت: "​الساعات​ القليلة القادمة حاسمة لمعالجة الازمة".

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