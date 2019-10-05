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شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يهاجم الدوحة: تنظيم الحمدين وأتباعه جبناء بشكل لايمكن وصفه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، حجم الانبطاح القطرى لإيران، مشيرا إلى أن النظام القطرى لم يستطع أن يواجه تهديدات طهران للأراضى القطرية.
وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن العراق استدعت سفير إيران لإدانة تهديداته بالرد على أمريكا بينما أطفال السياسة في قطر سواء تميم بن حمد وعصابته لم ينطقوا حرف واحد تجاة تهديدات ايران المتكررة للأراضي القطرية.
وتابع ابن عم تميم بن حمد :"تنظيم الحمدين وأتباعهم جبناء بشكل لايمكن وصفه، فهل تتوقعون اللي يخاف من صوت الطائرة بيقدر يحمي بلادنا؟!".
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