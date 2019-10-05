مصر تؤكد على حقوق قبرص في منطقة شرق المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
أكدت مصر حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، في بيان، اليوم السبت، أن مصر تحذر من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشددا على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
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