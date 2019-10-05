"الأعلى للثقافة" يعرض فيلم "الممر" في الأوبرا احتفالًا بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أش أ):

يعرض المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية مساء بعد غد الإثنين، الفيلم السينمائي "الممر" من إخراج شريف عرفة، على المسرح الكبير، ويعقبه ندوة للحوار مع صناعه ومبدعيه، وذلك في إطار الاحتفالات التي تنظمها وزارة الثقافة بذكري انتصارات أكتوبر.

ويدور الفيلم حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية "نور" أحد القادة البواسل، كما يناقش المرحلة الزمنية اعتباراً من عام 1967 حتى بداية الحرب.

يذكر أن فيلم الممر حقق نجاحًا كبيرا منذ بدء عرضه، ويشارك في طولته عدد من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس ، أمير صلاح الدين ، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج.

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