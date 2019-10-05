احتفالا بالعيد القومي.. وضع حجر أساس 6 مشروعات بقيمة 39 مليون جنيه في الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، افتتاح ووضع حجر أساس 6 مشروعات جديدة تنوعت ما بين الخدمية والتنموية بتكلفة إجمالية 39 مليون و300 ألف جنيه، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة في 3 أكتوبر من كل عام.

وأكد الفحام، افتتاح 4 مشروعات جديدة بتكلفة 18 مليون و200 ألف جنيه، هي افتتاح مدرسة قرية الكفاح للتعليم الثانوي بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بقرية عثمان بن عفان، بتكلفة 11.5 مليون جنيه، ونصب تذكاري للشهداء بمدينة الفرافرة بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وحدائق ومسطحات خضراء بمدينة الفرافرة بتكلفة 900 ألف جنيه.

أضاف رئيس مركز الفرافرة، أن المركز سيشهد وضع حجر أساس مشروعين جديدين هما مدرسة للتعليم الأساسي بقرية أبو منقار بتكلفة 6.6 مليون جنيه، ومشروع توسعة بنك مصر، مدينة الفرافرة بتكلفة 14.5 مليون جنيه.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي فى 3 أكتوبر من كل عام ذكرى وصول أولى قوافل التعمير للمحافظة، عام 1959 تنفيذا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر، بإنشاء وادي جديد موازٍ لوادي النيل.