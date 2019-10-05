"تعليم أون لاين".. منصة دراسة إلكترونية لطلاب الثانوية العامة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن المهندس هشام المناوي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمنصورة، إطلاق منصة تعليمية لطلاب المرحلة الثانوية، الاثنين المقبل 7 أكتوبر، من إعداد لجنة التعليم الإلكتروني، لتكون أول منصة آمنة توفر للمعلمين والطلاب، بيئة مناسبة للاتصال والتعاون وتبادل المحتوى التعلمي.

وقال المناوي، إن المنصة التعليمية تعتبر وسيلة تواصل بين المعلمين والطلاب لتبادل المحتوى التعليمي وتطبيقاتة الرقمية، في بيئة آمنة من الناحية السيبرانية.

وأضاف المناوي، أن المنصة ستكون أشبه بتطبيق "فيس بك"، لتكون منصة تعليمية واجتماعية بين طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين، مشيرًا إلى أنها ستسهل الوصول السريع والفوري للواجبات المنزلية وإشعارات المدرسة ومشاهدة الواجبات، فضلًا عن تفاعل الطلبة واتصالهم ببعض وتواصلهم لحل المشكلات، كما يساعد الطلبة على إكمال واجباتهم وخصوصًا الطلبة المتغيبين، حيث يكون الواجب على المنصة، بالإضافة إلى التقويم، من جانب المعليمن، ما يساعد على تنظيم الأفكار والمواعيد المهمة.