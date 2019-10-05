بالصور- محافظ أسوان يتسلم جائزة "اليونسكو" لمدن التعلم 2019 في كولومبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

تسلّم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم السبت، خلال الاحتفال الرسمي للمؤتمر السنوي الدولي لشبكة مدن التعلم (GNLC)، يالذي نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) التابع لمنظمة اليونسكو الدولية بمدينة ميدلين بكولومبيا.

الجائزة العالمية جات عقب اختيار مدينة أسوان، ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019، بحضور رئيس كولومبيا إيفان دوكي، والدكتورة ملك زعلوق مدير معهد التعلم لمنطقة الشرق الأوسط، والسفير سامي سالم سفير مصر في كولومبيا، وفدريكو جوتيريز عمدة مدينة ميدلين، بجانب أعضاء شبكة مدن التعلم والممثلين لـ159 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات.

وأشار المحافظ، إلى أن أسوان (عاصمة الشباب الإفريقي) تتطلع دائمًا لاستقبال زائريها من مختلف دول العالم بين أحضان شمسها الدافئة ووسط معالمها السياحية، فضلاً عن المهرجانات والمؤتمرات السياحية والثقافية والفنية والرياضية والعلمية، ما يتيح المجال أمام المزيد من التعلم والتفاعل مع الثقافات الأخرى.