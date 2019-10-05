قتلا 20 سيدة وأطعما قلوبهن للكلاب.. السجن 654 عامًا لسفاح وشريكته

حكم القضاء في المكسيك على سفاح وشريكته بالسجن 654 عامًا، بعد تعاونهما على قتل ما يصل إلى 20 سيدة وإطعام قلوبهن للكلاب.

وبعد مطاردة طويلة اعتقلت السلطات الثنائي ”خوان كارلوس هرنانديز“ (38 عامًا) و“باتريشيا مارتينيز“ (44 عامًا)، في أكتوبر من العام الماضي، بينما كانا يدفعان عربة أطفال محملة ببقايا بشرية.

وبعد تفتيش منزلهما آنذاك، عثرت الشرطة على رفات العديد من السيدات، وذُكر أنهما كانا يرميان قلوب ضحاياهما للكلاب.

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وحسبما ذكرته تقارير صحيفة ”ميرور“ البريطانية، يُلقب الثنائي بـ“وحوش إيكاتيبيك“، وهي المدينة التي شهدت جرائم الثنائي المروعة.

ووفقًا للمصدر، كانت ”باتريشيا“ مسؤولة عن استدراج الضحايا اللواتي عادة ما كّن شابات، من خلال إقناعهن بالذهاب إلى منزلها لشراء بعض المنتجات مثل الجبن أو الملابس والعطور.

وبعد استدراجهن إلى المنزل يشرع الثنائي المتوحش في قتلهن وتقطيع أوصالهن، قبل إطعام قلوبهن للكلاب في طقس غريب لم يتضح سببه حتى الآن.

ومنذ 20 مايو الماضي، حكمت المحكمة المكسيكية على الثنائي بـ 8 أحكام، ليبلغ مجموع العقوبة 654 عامًا مع الحكم الأخير البالغ 40 عامًا.