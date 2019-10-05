أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات سوف تستدعي 45 سيارة في السوق الصينية بسبب مشاكل في وحدات التحكم في المحرك. السوق أن شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات سوف تستدعي 45 سيارة في السوق الصينية بسبب مشاكل في وحدات التحكم في المحرك. وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق - في بيان اليوم السبت- أن عملية الاستدعاء ستبدأ في 25 أكتوبر الجاري، وتشمل 45 سيارة كهربائية مستوردة من طراز "I3" تم تصنيعها خلال الفترة بين 9 يناير و 21 فبراير 2019.

وأضافت أن المشكلة المكتشفة تتعلق باحتمالية إغلاق الوحدة الكهربائية عالية الجهد لنظام الدفع ومن ثم توقف عملية دفع المحرك، ما يشكل مخاطر على السلامة.

وتابعت المصلحة أن الشركة المذكورة ستقوم بإصلاح واستبدال الأجزاء المعيبة للسيارات . السوق - في بيان اليوم السبت- أن عملية الاستدعاء ستبدأ في 25 أكتوبر الجاري، وتشمل 45 سيارة كهربائية مستوردة من طراز "I3" تم تصنيعها خلال الفترة بين 9 يناير و 21 فبراير 2019.وأضافت أن المشكلة المكتشفة تتعلق باحتمالية إغلاق الوحدة الكهربائية عالية الجهد لنظام الدفع ومن ثم توقف عملية دفع المحرك، ما يشكل مخاطر على السلامة.وتابعت المصلحة أن الشركة المذكورة ستقوم بإصلاح واستبدال الأجزاء المعيبة للسيارات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين: بي إم دبليو تستدعي 45 سيارة كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.