قاض تايلاندي يطلق النار على نفسه داخل المحكمة

ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم السبت، أن قاضيا بارزا أطلق النار على نفسه داخل قاعة المحكمة بعد الإدلاء بحكمه في قضية، أمس الجمعة، يُزعم أنها تتعلق بالأمن القومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاناكورن بيناتشانا، القاضي البارز في محكمة (يالا) الإقليمية، أخرج مسدسا وأطلق النار على نفسه بعد انتهاء جلسة استماع مساء الجمعة، وتم نقله سريعا إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية ليست

بالخطيرة.



وأضافت الصحيفة أن المتحدث باسم مكتب الهيئة القضائية سوريان هونجفيلاي قال إنه "من الواضح أن كاناكورن تصرف تحت ضغوط المشاكل الشخصية"، مشيرا إلى أن مكتب الهيئة سيجري تحقيقا في الواقعة للوقوف على الحقيقة.



ونوهت الصحيفة بأن وثيقة تتألف من 25 صفحة انتشرت سريعا، ليل الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُقال أنها صدرت

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عن كاناكورن قبل يوم من إطلاق النار على نفسه.



وأضافت الصحيفة أن الوثيقة تدعي أن جلسة الاستماع التي شهدت الواقعة كانت تتعلق بالأمن القومي للبلاد ومتعلقة بقضايا تعاون سري ومؤامرة وجرائم تخص قانون حيازة السلاح.



وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة وصفت حدوث اختلافات بين القضاة البارزين حول الحكم الذي ينبغي صدوره في القضية، والذي قيل أن القاضي كاناكورن قرر تبرئة الخمسة متهمين.



ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة العدل التايلاندية لم تعلق بالنفي أو التصديق على مدى صحة ومصداقية الوثيقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.