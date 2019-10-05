الرئيس الأوكراني: بيلاروسيا أهم شريك تجاري لبلادنا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بيلاروسيا تعد أهم شريك تجاري بالنسبة لبلاده، لافتا إلى أنها محل ثقة لمساعدة كييف في تحقيق السلام داخل البلاد.

وقال زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي أوليكساندر لوكاشينكو، في إطار منتدى الأقاليم بين

البلدين - إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.وأوضح - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه يتفق مع لوكاشينكو على ضرورة زيادة التبادل التجاري حتى 6 أو 8 مليارات دولار، مؤكداً أن هذا الهدف موضوع أمام اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون التجاري الاقتصادي بين أوكرانيا وبيلاروسيا.وأضاف الرئيس الأوكراني أن بيلاروسيا تظل شريكا موثوقا به بالنسبة لأوكرانيا يساعدها على تحقيق السلام، قائلا إن "الأراضي الواقعة داخل حدودنا المعترف بها دولياً، بما في ذلك القرم والدونباس، كانت وستظل أرضاً تابعة لأوكرانيا".