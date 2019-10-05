مقتل 3 من مسلحي طالبان واعتقال 15 خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 3 من مسلحي حركة طالبان واعتقلت 15 آخرين، خلال عمليات جرت في أربعة أقاليم في الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء أمس السبت.

وذكر مسؤولون عسكريون أن القوات الخاصة نفذت عمليات في أقاليم لوجار وبلخ ونمروز وأوروزجان.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضاً العديد من مخابئ الأسلحة خلال نفس العمليات.

وتابع المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 3 من مسلحي طالبان في منطقة خاس أوروزجان بإقليم أوروزجان.

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ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

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يذكر أن ستة من رجال الشرطة قُتلوا، أمس السبت، بعد أن هاجم مسلحو حركة طالبان نقطة تفتيش في إقليم كابيسا شمال شرق البلاد.

وقال عضوا مجلس الإقليم، محمد حسين سانجاني ومحمد محفوظ صافي، إن ثلاثة رجال شرطة آخرين أصيبوا في الهجوم، الذي وقع الليلة الماضية في منطقة نجراب.