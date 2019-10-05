ترامب: “واشنطن بوست” تروي قصصاً خيالية

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وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، وسائل الإعلام بأنها فاسدة ولا علاقة لها بالحقيقة.

وكتب في تغريدة على “تويتر: “وسائل الإعلام فاسدة.. ولا علاقة لها بالحقيقة.. و”نيويورك تايمز وواشنطن بوست” تروي قصصاً خيالية، وتنشر تقارير كاذبة”.

جاء ذلك بعدما نشرت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post الأميركية، تقريراً يتناول تفاصيل آلية تصنيف مكالمات الرئيس، الموضوع الذي ما زال يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الأميركية منذ تسريبه الأسبوع الفائت.

فمنذ حوالي الأسبوع، ضجت الأوساط الأميركية بموضوع الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الأوكراني، والذي تم تصنيفه “سري للغاية”.

والتقرير الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، أعدته موظفة سابقة في مجلس الأمن القومي عملت فيه لحوالي 6 سنوات، يتناول الآلية التي على أساسها يتم تصنيف اتصالات الرئيس الأميركي.

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عميل في الاستخبارات ومكالمة هاتفية

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدّم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال المكالمة الهاتفية طلب ترمب من زيلينسكي فتح تحقيق يطاول هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يعتبر المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترمب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته، وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترمب وعزله أو تبرئته، وبالتالي استمراره في منصبه.