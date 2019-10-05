موسكو: إيران لم تؤكد نيتها الإفراج عن الصحافية الروسية

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أعلنت سفارة موسكو في طهران، السبت، أن السلطات الإيرانية لم تؤكد نيتها إطلاق سراح الصحافية الروسية يوليا يوزيك التي احتجزت مؤخراً لدى سلطات البلاد.
وذكر الملحق الإعلامي للبعثة الدبلوماسية الروسية في الإيرانية، أندريه غانينكو، لوكالة “نوفوستي” أن السفير الروسي، ليفان دجاغاريان، التقى مسؤولين إيرانيين لبحث الموضوع، وتابع: “طلبنا الوصول إليها وتوضيحات، ولم يؤكدوا لنا معلومات عن إطلاق سراحها قريباً”.
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وأمس الجمعة، استدعت الخارجية الروسية، السفير الإيراني في موسكو على خلفية توقيف صحافية روسية بطهران.
وذكرت السفارة الروسية في طهران، أن الحرس الثوري اعتقل الصحافية الروسية يوليا يوزيك عند وصولها المطار.
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