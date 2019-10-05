كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات التركية تعتقل 5 ألمان لارتباطهم بحزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وكالة أنباء مقرّبة من أكراد تركيا، بأنّ السلطات التركية اعتقلت 5 ألمان للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وقالت وكالة أنباء "ميزوبوتاميا" في وقت متأخّر من ليل أمس الجمعة، إنّ "المشتبه بهم أوقفوا على ذمّة التحقيق بتهم تتعلّق بممارسة أنشطة دعائية والانتماء إلى تنظيم غير قانوني، لم تسمّه السلطات رسمياً، لكنّه من دون شكّ حزب العمال الكردستاني".

وتعتبر كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحزب الكردي، الذي يقود منذ 1984 تمرّداً انفصالياً مسلّحاً ضد أنقرة، تنظيماً إرهابياً.

وبحسب الوكالة، فإنّ الألمان الخمسة اعتقلوا هذا الأسبوع وأودعوا الحبس المؤقت في أنقرة، مشيرة إلى أنّ توقيفهم جرى في إطار تحقيق يتولاه المدّعي العام في أنقرة.

غير أنّ النيابة العامة في العاصمة التركية لم تؤكّد، في اتصال أجرته بها وكالة فرانس برس، على خبر اعتقال الألمان.

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وفي برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنّها "على دراية بحالات" الموقوفين الألمان الخمسة، وإنّ السفارة في أنقرة تقدّم المساعدة القنصلية لهم.

غير أنّ وزارة الداخلية الألمانية نفت بشدّة تقارير أفادت، بأنّ السلطات التركية حصلت على المعلومات، التي قادتها لهذه التوقيفات خلال زيارة قام بها وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر إلى أنقرة هذا الأسبوع.

وعلى الرّغم من هذا النفي فإنّ متحدّثاً باسم الوزارة، لم يستبعد إمكانية أن تكون مثل هذه المعلومات جرى تبادلها بين البلدين "في إطار التعاون الروتيني بين أجهزتنا الأمنية".

وكان سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، هدّد في مارس الماضي، باعتقال أي زائر أجنبي يثبت ارتباطه بحزب العمال الكردستاني أو بتنظيمات أخرى محظورة.

وقال الوزير في حينه، لقد اتّخذنا إجراءات ضد أولئك الذين يشاركون في منظمات إرهابية في أوروبا وألمانيا ثم يأتون إلى أنطاليا وبودروم وموغلا لقضاء عطلة، مضيفاً "فليدخلوا مطاراتنا وسيتم اعتقالهم".