كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكية يتهم الكونجرس بـ"مضايقة" موظفي الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم السبت، الاتهام إلى نواب الكونجرس بـ"مضايقة" موظفي وزارته، للحصول على وثائق على ارتباط بتحقيق تجريه ثلاث لجان في مجلس النواب في سياق آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو للصحافيين، خلال زيارة لليونان، إن "المحققين في الكونجرس مارسوا "مضايقات وسوء معاملة بحق موظفي وزارة الخارجية من خلال الاتصال بهم مباشرةً، والسعي للحصول منهم على وثائق تعود لوزارة الخارجية، وهي ملفات رسمية للحكومة الأمريكية، هذه "مضايقة"، ولن أسمح بأن يحصل ذلك لفريقي".

وفيما يتعلق بالتحقيق، تعهد وزير الخارجية بأن يكون أكثر تجاوباً، وأن يقدم كل الوثائق المطلوبة بموجب القانون، وقال، إن وزارة الخارجية بعثت برسالة، يوم الخميس الماضي، إلى الكونجرس، هي ردنا الأول على طلب الوثائق، وسنقوم بالطبع بكل ما هو مطلوب بموجب القانون، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

Advertisements

وأكد بومبيو، يوم الأربعاء الماضي، في روما، أنه كان حاضراً خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبات في صلب إجراءات العزل، إذ طلب خلاله ترمب من نظيره التحقيق بشأن خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ويسعى النواب الديمقراطيون للتثبت مما إذا كان دونالد ترامب، ضغط على كييف للحصول على معلومات تدين جو بايدن، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه في أفضل موقع لهزيمة الرئيس في انتخابات 2020.

من أجل ذلك، باشروا جلسات استماع لمسؤولين في وزارة الخارجية، وأصدروا أمراً لبومبيو يُلزمه بتقديم مستندات أساسية في القضية.

والمطلوب معرفة إلى أي حد كان الدبلوماسيون مشاركين في الخطوات، التي اتخذها محامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، الذي لم يخفِ أنه مارس ضغوطاً على أوكرانيا، وإن كانوا يعرفون ما إذا كان دافع ترامب خلف تعليق المساعدات ولا سيما العسكرية منها لأوكرانيا الضغط على زيلينسكي ودفعه إلى الاستجابة لطلباته.