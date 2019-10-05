كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: مصرع 326 منذ انطلاق مسيرات العودة في غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مركز حقوقي فلسطيني، اليوم السبت، بأن 326 فلسطينياً قُتلِوا جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ انطلاق مسيرات العودة على حدود غزة في مارس 2018.

وأضاف مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان له "أصيب 18 ألفاً و460 فلسطينياً، بينهم 9243 أصيبوا بالرصاص الحي، منهم 2000 طفل، و 184 سيدة".

واستنكر المركز استمرار استهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية، واستخدام قوات الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة، لاسيما تجاه الأطفال والنساء، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحافيين.

وأكد المركز على أن "استمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية شكّل عاملاً تشجيعياً لمواصلة أعمال القتل دون أي خشية من الملاحقة".

ودعا المركز المجتمع الدولي "للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الفوري على إنهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة".

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.