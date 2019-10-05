كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي: صحيفة "واشنطن بوست" تروي قصصاً خيالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، وسائل الإعلام بأنها فاسدة ولا علاقة لها بالحقيقة.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر: وسائل الإعلام فاسدة ولا علاقة لها بالحقيقة، و"نيويورك تايمز وواشنطن بوست" تروي قصصاً خيالية، وتنشر تقارير كاذبة.

وجاء ذلك بعدما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريراً يتناول تفاصيل آلية تصنيف مكالمات الرئيس، الموضوع الذي ما زال يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الأمريكية منذ تسريبه الأسبوع الفائت.

فمنذ حوالي الأسبوع، ضجت الأوساط الأمريكية بموضوع الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني، والذي تم تصنيفه "سري للغاية".

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والتقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أعدته موظفة سابقة في مجلس الأمن القومي عملت فيه لحوالي 6 سنوات، يتناول الآلية التي على أساسها يتم تصنيف اتصالات الرئيس الأمريكي.

عميل في الاستخبارات ومكالمة هاتفية

وكان عميل في الاستخبارات، قد تقدّم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال المكالمة الهاتفية طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطاول هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يعتبر المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته، وسيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته، وبالتالي استمراره في منصبه.