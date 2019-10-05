كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يعلن مشروعا جديدا يخص الصناعات الدفاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم السبت، عن مشروعا جديدا يخص الصناعات الدفاعية لبلاده، وذلك في كلمة له خلال مشاركته بفعاليات النسخة الـ29 لاجتماع التشاور والتقييم، لحزب "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة.

وتحدث الرئيس التركي، عن مشروع جديد لإنشاء مصنع لمعالجة معدن "البور" بتقنيات متقدمة، لاستخدامه في الصناعات الدفاعية.

وقال أردوغان، "إن المصنع الذي سيتم وضع حجر الأساس له في ولاية باليكسير، شمال غربي تركيا، سينتج كربيد البورون المستخدم لاسيما في المركبات التكتيكية، والمروحيات، والطائرات، والمدرعات الخفيفة والسترات الواقية للجنود"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وتضم تركيا نحو 73% من الاحتياطي العالمي من معدن البورون ويسمى اختصارا البور، بحسب الوكالة.

وتدخل مشتقات هذا المعدن في العديد من القطاعات، لاسيما السيارات والبناء وأنظمة الحواسيب، فضلا عن الصناعات الدفاعية.

كما ذكر أردوغان، أن تركيا بدأت الانتاج التجاري للنفط عبر تقنية التكسير الهيدروليكي لأول مرة، في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد.

وشدد الرئيس التركي، على أن الحكومة عازمة على توسعة نطاق العمل بهذه التقنية، ومواصلة فتح آبار نفطية جديدة.

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كما تحدث أردوغان عن اكتشاف حقول غاز جديدة في منطقة تراقيا شمال غربي البلاد، مطلع العام الجاري، من شأنها مضاعفة الاحتياطي الاجمالي لتركيا من الغاز الطبيعي.

وأوضح الرئيس التركي، أن الحقول الجديدة تضم احتياطات تقدر بنحو 3 مليارات متر مكعب، أي ما يلبي احتياجات 300 ألف أسرة من الغاز، على مدار 10 أعوام.

معدن البورون