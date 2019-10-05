كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: إيران لم تؤكد نيتها على الإفراج عن الصحفية المعتقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت سفارة روسيا في طهران، اليوم السبت، بأن السلطات الإيرانية لم تؤكد نيتها على إطلاق سراح يوليا يوزيك، الصحفية الروسية، التي احتجزت مؤخراً لدى سلطات البلاد.

وذكر أندريه غانينكو، الملحق الإعلامي للبعثة الدبلوماسية الروسية في الإيرانية، لوكالة "نوفوستي" أن السفير الروسي، ليفان دجاغاريان، التقى مسؤولين إيرانيين لبحث الموضوع، وتابع: "طلبنا الوصول إليها وتوضيحات، ولم يؤكدوا لنا على معلومات عن إطلاق سراحها قريباً".

واستدعت الخارجية الروسية، أمس الجمعة، السفير الإيراني في موسكو على خلفية توقيف صحافية روسية بطهران.

قالت السفارة الروسية في طهران، أمس، إنه تم احتجاز صحافية روسية في العاصمة الإيرانية. وأكدت السفارة في بيان التقارير، التي تفيد على أن يوليا يوزيك كانت محتجزة في طهران، لكنها قالت إنها لا تزال تدرس التفاصيل. Advertisements وقال بوريس فوتسيخوفسكي، زوج يوزيك السابق، على فيسبوك الجمعة، إن الصحافية كانت في إيران لمدة أربعة أيام وأنها اتصلت به من الاحتجاز قائلة إنها تواجه اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل. ونشرت يوزيك، التي عملت في العديد من الإصدارات الروسية البارزة ونقلت الأخبار من إيران، صوراً من رحلتها على إنستغرام في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلة إنها تحب الوجود هناك.