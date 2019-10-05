كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا تحتفل بعيدها في أديس وسط إجراءات أمنية مشددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل مئات الآلاف من أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا في أديس أبابا اليوم السبت في بداية مهرجان الشكر السنوي الذي شابته أعمال العنف في عام 2016.

وكان مستوى الأمان مرتفعًا في اريتشا، الذي يحتفل به شعب "أورمو" للاحتفال ببداية موسم الحصاد.

وصل يومي الجمعة والسبت آلاف الأشخاص الذين يرتدون الأزياء البيضاء التقليدية إلى الحافلات والسيارات سيرًا على الأقدام من جميع أنحاء منطقة أوروميا للاحتفال في شوارع العاصمة بالرقص والغناء والتلويح بالعلم.

وقال زويدو مغراروبي البالغ 65 عامًا، يعمل كمزارع من ييكا، وهي قرية تقع في ضواحي أديس أبابا، كانت حاضرة خلال اشتباكات 2016: "هذه الاحتفالية هي رمز للانتقال من الظلام إلى النور".

وكانت الإجراءات الأمنية مشددة، بوجود واضح من قوات الأمن بما في ذلك القناصة. وقالت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية: "أن تسعة أشخاص اعتقلوا عشية المهرجان لمحاولتهم تهريب أسلحة داخل العاصمة".

كانت البداية السلمية على النقيض من عام 2016 عندما تسبب تدافع نجم عن اشتباك بين الشرطة والمحتجين في مقتل أكثر من 50 شخصًا.

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وأضاف بعد أدائه طقوس الشكر التي تنطوي على لمس المياه مع الزهور الصفراء والعشب: "هذه المرة كل شيء سلمي، ونحن جميعًا سعداء لأن هذا يمثل وحدة أوروموس".

ويقام المهرجان عادة في بيشوفتو، وهي بلدة تقع في منطقة أوروميا، على بعد حوالي 40 كم جنوب أديس أبابا.

والاحتفالات، التي عادت إلى العاصمة لأول مرة منذ 150 عامًا، من المقرر أن يعقبها حدث كبير يوم الأحد في بيشوفو.

وظل الأورومو، الذين يشكلون حوالي ثلث سكان إثيوبيا البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، يشكون منذ فترة طويلة من تهميشهم خلال عقود من الحكم الاستبدادي من قبل الحكومات التي يقودها سياسيون من جماعات عرقية أصغر أخرى.

واتبع رئيس الوزراء أبي استراتيجية مصالحة منذ توليه السلطة في أبريل 2018. وقد قام بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجذرية بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين.

ولقد فتحت الإصلاحات ما كان في السابق من أكثر الدول قمعًا في إفريقيا، ولكنها أشعلت العنف أيضًا في الوقت الذي يقوم فيه رجال أقوياء شجعون ببناء قواعد قوة عرقية والتنافس على النفوذ والموارد السياسية.

