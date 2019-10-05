كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدفيديف: روسيا تعلن مساعدة كوبا في الحصول على النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف" في مقابلة اذيعت اليوم السبت أن روسيا ستجد طرقا لمساعدة كوبا في الحصول على النفط والمنتجات النفطية.

وتعهد ميدفيديف بالمساعدة في تطوير قطاع الطاقة في كوبا خلال زيارته للجزيرة هذا الأسبوع، ولكنه لم يعلن عن أي إجراءات قصيرة الأجل لتوفير الإغاثة من نقص الوقود المعطل في أعقاب العقوبات الأمريكية المشددة.

وأعطى أسطول شحنات من فنزويلا كوبا بعض الراحة هذا الأسبوع. ولكن من غير المرجح أن يحل الدعم المقدم من اثنين من أقرب حلفائها مشاكل الوقود الملحة في كوبا والتي دفعت الحكومة إلى تمديد العديد من تدابير توفير الطاقة التي قدمتها خلال الشهر الماضي.

وقال ميدفيديف للتلفزيون الروسي 1 عندما سئل عما إذا كانت السفن الروسية يمكنها مرافقة ناقلات النفط إلى كوبا: "أعتقد أننا سنجد طرقًا أخرى لمساعدة كوبا في الحصول على النفط والمنتجات النفطية".

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وأضاف: "ناقشنا هذا اليوم واتفقنا على صياغة خطة عمل لإمدادات الطاقة إلى كوبا، مع الأخذ في الاعتبار مصادر الطاقة التقليدية، والمواد الهيدروكربونية، وربما بعض السبل الأخرى المتاحة".

وحذرت هافانا يوم 11 سبتمبر من أنها لم تؤمن شحنات كافية من الوقود المكرر، مثل البنزين والديزل، لبقية الشهر بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ردًا على دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويلبي إنتاج كوبا من النفط حاليًا ما يقدر بنحو 40٪ من احتياجاتها. وقد تم توفير كل الباقي تقريبًا من قبل فنزويلا لسنوات بموجب اتفاقية مقايضة للخدمات الطبية.

