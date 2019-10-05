وسط ذهول المدعوين…شاب يلقي ب “كريموجين” في قاعة للأفراح في طنجة مخلفا إغماءات!

تحول حفل زفاف أقيم بمدينة طنجة، ليلة الجمعة/السبت إلى فوضى عارمة، بعدما ألقى شاب بعبوة “كريموجين” وسط قاعة بالمجمع الحسني، ما خلف حالات إغماء في صفوف المدعوين.

وحسب المعطيات المتوفرة ل “اليوم24″، فإن الشاب فاجأ المدعوين إلى الحفل بحمله لعبوة كريموجين، قام برميها وسط ذهول الجميع، قبل أن تنفجر ويلوذ بالفرار، مخلفا ورائه حالات اختناق وإغماءات.

وباشرت العناصر الأمنية تحقيقاتها في الموضوع، وتمكنت لاحقا من توقيف المشتبه فيه، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية.