في مباراة شهدت أول هدف رسمي لهازار.. ريال مدريد يهزم غرناطة ويعزز صدارته للدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد، اليوم السبت، فوزا ثمينا، على ضيفه غرناطة،بأربعة أهداف لاثنين، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوىي الإسباني “الليغا”.

وأنهى الفريق الملكي الشوط الأول من اللقاء، متقدما بهدفين دون رد، تناوب على توقيعهما كل من كريم بنزيمة في الدقيقة بعد مرور دقيقتين على البداية، قبل أن يضاعف البلجيكي ايدين هازار الحصة بهدف ثان، في آخر أنفاس الجولة الأولى، موقعا هدفه الرسمي الأول بقميص ريال مدريد.

ونجح الريال في الفصل الثاني، من إحراز الهدف الثالث بواسطة الكرواتي لوكا مودريتش، في الدقيقة 61، بعدها بثمان دقائق وقع غرناطة هدفه الأول من ركلة جزاء، بواسطة اللاعب داروين ماتشيز، قبل أن يضيف زميله دومينغوس دوارتي ثاني الأهداف عند الدقيقة 78، في حين اختتم خاميس رودريغيز رباعية الريال في الوقت البديل.

وعزز الفريق الأبيض صدارته للدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده للنقطة 18، بينما تجمد مجموع نقاط غرناطة عند 14 نقطة، في المركز الثاني، الذي بات مهددا بفقدانه.