حقوق الانسان تدعو لارجاع خدمة الانترنت لتوزيع رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية

دعت مفوضية حقوق الإنسان، السبت، الحكومة إلى إرجاع خدمة الانترنت لتوزيع رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية. وذكرت خلية الازمة في المفوضية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحكومة مطالبة بإرجاع خدمة الانترنت من اجل عودة التسهيلات المصرفية ورواتب الفئات المشمولة بالبطاقة الالكترونية بالنسبة للمتقاعدين والحماية الاجتماعية".



وكانت الحكومة قد أقدمت على قطع شبكة الانترنت يوم الاربعاء الماضي، بعد تصاعد حدة التظاهرات في البلاد.



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