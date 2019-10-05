القوات الامنية ترفع حظر التجوال في النجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف الاشرف، السبت، بأن القوات الامنية رفعت حظر التجوال في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية المنتشرة في عموم النجف رفعت الحظر عن حركة سير المركبات بانواعها". يشار الى ان القوات الامنية فرضت في وقت سابق حظرا للتجوال في جميع مناطق النجف.

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