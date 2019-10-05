إقبال كبير على انتخابات "الوطني الاتحادي" بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في صنع القرار ورسم مستقبل بلادهم، إذ شملت مراكز الاقتراع في إمارة دبي ٦ مراكز انتخاب، من بين ٣٩ مركزا منتشرة على مستوى الإمارات.
وأكد أحمد الحميدان رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لـ"العين الإخبارية"، أن مراكز الاقتراع شهدت إقبالا واسعا، داعيا باقي المواطنين للمجيء والمشاركة في العرس الانتخابي.
بينما أشاد اللواء راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، بسير العملية الانتخابية، لافتا إلى أن التنظيم كان مميزا منذ استقبال الناخبين وحتى عملية الاقتراع، وهو ما يعكس احترافية عالية.
كما أوضحت وداد بوحميد، نائبة رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومراقبة على الانتخابات، أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تحرص على دعم وإنجاح العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير، وتماشيا مع التشريعات الدولية التي تؤكد أهمية إشراك المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.
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