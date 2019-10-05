تمديد التصويت بانتخابات "الوطني الاتحادي" الإماراتي لمدة ساعة

أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، مساء السبت، تمديد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، لتغلق المراكز أبوابها في الساعة الخامسة بتوقيت جرينيتش، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الناخبين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم بعد أن لاحظت اللجنة إقبالا منهم في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

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وأوضحت اللجنة، في هذا الشأن، أنه بعد الانتهاء من عملية التصويت سيتم فك الشفرة الخاصة بالنظام الإلكتروني في المركز الانتخابي الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، لتظهر نتائج المرشحين في جميع أنحاء الدولة على الشاشات الرئيسية في المركز وليتم بعدها الإعلان رسميا عن النتائج الأولية للفائزين بالانتخابات.

وبدأ المواطنون عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على مناطق الإمارات كافة، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

ويتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين.



وتشهد الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية، التي تضم 337738 عضوا، بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.

