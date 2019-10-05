رجوي تهاجم نظام خامنئي: فاسد وينهب ثروات الإيرانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي بالمظاهرات التي خرجت في لوردغان وشنار محمودي في محافظة جهارمحال وبختياري الواقعة جنوب غربي إيران، ضد النظام الإيراني.

وقالت رجوي، في تغريدة عبر حسابها على تويتر السبت: "تحية للشبان الغاضبين في لوردغان وشنار محمودي الذين استهدفوا بمظاهراتهم الجريئة وهتاف الموت للديكتاتور ومهاجمة مكتب ممثل خامنئي، المسبب الرئيسي للجرائم ضد الشعب.. هذا النظام الفاسد الذي ينهب ثروات البلاد قد أخذ كل مناحي الحياة منها الصحة رهينة بيده".





وأضافت: "أدعو جميع الشبان، لا سيما في محافظة جهارمحال وبختياري والمناطق المحيطة بهما إلى دعم المتظاهرين وضحايا السياسات اللاإنسانية للنظام الإيراني".

وفي وقت سابق، وصفت رجوي النظام الإيراني، بأنه "المصرف المركزي للإرهاب"، مشيرة إلى أن النظام الإيراني لا يستطيع التقدم للأمام أو التخلي عن الإرهاب أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.