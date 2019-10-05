رئيس البرلمان العراقي يعد المتظاهرين بإصلاحات لتحسين مستوى المعيشة

تصاعد المظاهرات الغاضبة في المدن العراقية ضد سياسات الحكومة

وعد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، المتظاهرين باتخاذ إجراءات جادة لتحسين مستوى المعيشة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وقال الحلبوسي في تصريحات إنه سيتم العمل "على تثبيت جميع العاملين المتعاقدين في البلاد عبر إقرار مجلس الخدمة الاتحادي".

ولفت إلى أن هناك تحركا لإعادة النازحين إلى ديارهم وتوفير السكن المناسب لهم، وأكد "ضرورة تخصيص مبلغ مالي شهري لكل العائلات التي ليس لديها راتب حكومي أو مورد رزق".

Advertisements





وأشار رئيس البرلمان العراقي إلى أن "الحكومة ستبني 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات"، وستعمل أيضاً على زيادة الاستثمار في البلاد بهدف توفير مليون فرصة عمل.



وأوضح أن البرلمان قرر "إعفاء جميع المزارعين من بدلات الإيجار خلال السنوات السابقة وحتى عام 2020".

وطالب الحلبوسي رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بتسليم البرلمان "أسماء الفاسدين ومحاكمتهم وإلقائهم في السجون".

والثلاثاء الماضي 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت احتجاجات واسعة في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

