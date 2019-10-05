الناخبون الإماراتيون يشيدون بسير عملية الاقتراع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك المواطنون الإماراتيون في عمليات الاقتراع خلال اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ٢٠١٩، وذلك على مستوى ٣٩ مركزا انتخابيا منتشرة على مستوى الإمارات السبع.

في السياق ذاته، تطوع 1170 مواطنا ومواطنة في تنظيم الانتخابات، للمشاركة في إنجاح هذا الحدث التاريخي.

"العين الإخبارية" التقت عددا من الناخبين داخل مراكز الاقتراع، للتعرف على آرائهم عن قرب حول سير العملية الانتخابية.

من جانبه، أشاد المستشار القانوني الإماراتي محمد المهيري بسلاسة عملية التصويت وسرعتها، مؤكدا أنها استغرقت نحو ٤٠ ثانية فقط، الأمر الذي نتج عن جهود حثيثة بذلتها اللجنة المسؤولة عن التنظيم.

Advertisements

أما المهندس عبدالله مبارك بن علوبة فأكد لـ"العين الإخبارية" أن إجراء الانتخابات هذا العام فاق كل التوقعات وزاد في سهولته على الأعوام السابقة، مشيدا بالتنظيم والتعاون الذي شهدته اللجان.

بدوره، اعتبر المواطن الإماراتي مبارك بن سالم بن علوم أن سير عملية الاقتراع والتعاون بهذا الشكل أمر يسهم في تحقيق العدل بأعلى مستوياته.

بينما أكدت رابعة السميطي، مواطنة إماراتية، أن العملية الانتخابية تتم بشكل سريع ومنظم، موجهة الشكر إلى كل الجهود التي تقف خلف هذا العمل المنظم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.