الان تتابع وزارة الري المصرية: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 8 دقائق - 7:23 م, 5 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الري المصرية، أن المفاوضات حول سد النهضة وصلت لطريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية.

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