- 1/2
- 2/2
السبت 5 أكتوبر 2019
الشرطة العراقية
كتب
متابعات_الخليج 365
أطلقت الشرطة العراقية، الرصاص الحي، لتفريق مظاهرة شعبية، وسط العاصمة بغداد اليوم، للمطالبة بتحقيق إصلاحات حقيقية .
وتجددت التظاهرات في وسط العاصمة العراقية بغداد، ظهر السبت، بعد ساعات من إعلان بدء الحكومة مفاوضات مع ممثلي الاحتجاجات، لبحث مطالبهم، في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات العنيفة، التي تدخل يومها الخامس.
وأفادت وكالة ”فرانس برس“ بإطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا بعد ظهر اليوم في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدي إلى ساحة التحرير.
وقتل نحو 100 شخص في التظاهرات التي بدأت ضد الفساد وللمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والماء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق .. الشرطة تفرق تظاهرة وسط بغداد بالرصاص الحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.