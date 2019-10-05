تجدد التظاهرات وسط بغداد وإطلاق الرصاص الحي

السبت 5 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

تجددت التظاهرات في وسط العاصمة العراقية بغداد، ظهر السبت، بعد ساعات من إعلان بدء الحكومة مفاوضات مع ممثلي الاحتجاجات، لبحث مطالبهم، في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات العنيفة، التي تدخل يومها الخامس.

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وأفادت وكالة ”فرانس برس“ بإطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا بعد ظهر اليوم في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدي إلى ساحة التحرير.

وقتل نحو 100 شخص في التظاهرات التي بدأت ضد الفساد وللمطالبة بتأمين خدمات الكهرباء والماء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.