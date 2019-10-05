شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأتين تبلغ كل منهما 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مكان زعيم تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم» نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذا الإعلان يأتي في ذكرى مرور عامين على كمين تبناه «داعش» وأودى بحياة 4 جنود أمريكيين و4 نيجريين، على الحدود بين النيجر ومالي.

Advertisements

وكانت الولايات المتحدة قد رصدت في وقت سابق جائزة قدرها 25 مليون دولار للقبض على زعيم «داعش»، أبو بكر البغدادي.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان الصحراوي، والمكافأة الثانية وهي بالقيمة نفسها، مخصصة لمن يسمح بتوقيف أو إدانة أي شخص نفذ أو دبر أو سهل الكمين في أي بلد.

وأضاف المسؤول أن الصحراوي تنقل لفترة طويلة جدا بين منظمات إرهابية بينها «القاعدة»، وأدرج اسمه العام الماضي على اللائحة السوداء الأمريكية.