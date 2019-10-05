الحكومة الألمانية توافق على بيع معدات عسكرية للإمارات وسط انتقادات شديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – برلين

وجهت المعارضة الألمانية اليوم السبت، انتقادات حادة لمجلس الأمن الاتحادي، الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، بعد موافقته في اجتماعه الأخير على تصدير أجهزة توليد كهرباء لأنظمة الدفاع الجوي في الإمارات.

وقالت خبيرة حزب شؤون التسليح في حزب الخضر، كاتيا كويل، إن الإمارات لا تزال طرفا في حرب اليمن وتدعم خليفة حفتر في النزاع الليبي، وأضافت من يورد أسلحة في هذا الوضع، فإنه فقد أي بوصلة قيمية.

ووصفت نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، سيفين داجدلين، قرارات تصدير الأسلحة التي تتخذها الحكومة بأنها غير مسؤولة، معتبرة إياها انتهاكا لقواعد تصدير الأسلحة المعمول بها ولميثاق الائتلاف الحاكم، وقالت الحكومة تبين مجددا أنها تستهين بمبادئها.

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وطالب خبير الشؤون الاقتصادية بالحزب الديمقراطي الحر، راينهارد هوبن، بـ قواعد واضحة ومفهومة لصادرات الأسلحة، وقال لدى الرأي العام وقطاع صناعة الأسلحة الحق في إجراءات موافقة سريعة وجديرة بالثقة.

ورغم الضغوط الشعبية المتزايدة على حكومات دول أوروبية مصدرة للسلاح بشأن حظر تصدير السلاح إلى الدول المتورطة في حرب اليمن، فإن حكومات دول مثل فرنسا وبريطانيا لا تظهر أي استعداد للتجاوب مع مبادئها والتزامها الأخلاقي.

وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم عام 2017 على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة “على نحو مباشر” في حرب اليمن.