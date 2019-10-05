الإمارات تدعم إستقرار الشباب اليمني بتنظيم الأعراس الجماعية .. تقرير

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، في دعم إستقرار الشباب اليمني عبر في مساعدة الشباب اليمني على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وإكمال نصف دينهم من خلال الأعراس الجماعية التي تنفذها في المحافظات اليمنية منذ العام الماضي 2018م .

وجاء إطلاق هذه المبادرة ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات، وذلك تزامناً مع مئوية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأستهدفت الأعراس الجماعية التي نظمتها الهيئة خلال عام زايد 2018م بتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومتابعة ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 2400 شاب وفتاة في كل من الحديدة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى.

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وأعلنت الهيئة مطلع العام الجاري 2019م إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم إستقرار الشباب اليمني ليستهدف آلاف الشباب في 11 محافظة يمنية، الأمر الذي يجسد إستمرار الإمارات في دعم الشباب اليمني لمواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية، وتمكينه من تحقيق حلم العمر في إكمال نصف دينه، وتأسيس حياة أسرية جديدة له .

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن المبادرة تؤكد سير القيادة الرشيدة على خطى المغفور له الشيخ زايد في مناصرة الأشقاء باليمن وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتجسد إلمامها بمجريات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على الساحة اليمنية، ومدى اهتمامها بظروف الشباب اليمني الذي يواجه تحديات كبيرة من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته في الاستقرار والحياة الكريمة.

وأكد الفلاحي أن تلك الأعراس عملت على تعزيز النسيج الاجتماعي وتمتين الروابط العائلية ودعمت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية المحررة، وجسدت نظرة الإمارات الشمولية لاحتياجات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة، وأكدت اهتمام الدولة وقيادتها بتوفير سبل الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشباب اليمني الذي يقع عليه عبء التنمية والإعمار .

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