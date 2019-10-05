ترند الموجز|مثلث الرعب يضرب أسوان بخماسية..والبدري يعلن قائمة المنتخب ويضم المخضرم..وقصة المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية والسوشيال ميديا تنتفض لإنقاذه

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الأهلي يواصل عروضه الممتعة ويكتسح أسوان بخماسية في الدوري المصري، و23 لاعباً.. حسام البدري يعلن قائمة المنتخب لمباراة بتسوانا الودية، والسوشيال ميديا تنتفض بهاشتاج ’’#انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم‘‘.. وتحرك عاجل من الهجرة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الأهلي يواصل عروضه الممتعة ويكتسح أسوان بخماسية في الدوري المصري

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي عروضه وانتصاراته الممتعة مع مديره الفني الجديد السويسري رينيه فايلر، حيث نجح في اكتساح فريق أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف النادي الأهلي جونيور أجايي (د. 7) وحسين الشحات (د. 25) وحمدي فتحي (د. 59) ومحمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء (د. 66) ورمضان صبحي (د. 85)، بينما أحرز هدف أسوان الوحيد أومبيد أوكري في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي انتصاره الثالث تواليا بالدوري، على أسوان بملعب الأخير بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 9، منتظرا نتائج بيراميدز والزمالك أصحاب الـ6 نقاط من مباراتين في الوصافة.

وتجمد رصيد نادي أسوان عند نقطة واحدة في المركز الـ14 بترتيب جدول المسابقة.

رابط الأهداف:

23 لاعباً.. حسام البدري يعلن قائمة المنتخب لمباراة بتسوانا الودية

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المدرب الجديد حسام البدري قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وسيستمر المعسكر حتى لقاء بتسوانا الودى المقرر إقامته في الـ 14 أكتوبر من الجاري.

وضمت القائمة 19 لاعبا، بجانب الرباعي المصري المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا.

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وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

(رابط الخبر)

السوشيال ميديا تنتفض بهاشتاج ’’#انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم‘‘.. وتحرك عاجل من الهجرة

تصدرت أزمة المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، بتهمة جلب مخدرات للمملكة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد استغاثة أسرته، لوقف تنفيذ الحكم وإعادة التحقيق في القضية.

ودشن رواد تويتر، هاشتاج "#انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم"، تضامنا مع المواطن المصري.

من جانبها، أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا السبت، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، حيث سبق وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

جاء ذلك عقب إطلاع السفيرة نبيلة مكرم على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة بالسيد نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس علي أبو القاسم.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا..

كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه شخصيًا لمكتب السيد النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وقد أصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار عام ونصف تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

وعلى جانب آخر، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "أنقذوا المهندس علي أبو قاسم"، والذي احتل المركز الثاني ضمن الأعلى تداولًا على موقع تويتر، مناشدين عبر الهاشتاج السيد رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس المصري.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

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