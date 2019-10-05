القوات اللبنانية اعلنت فوزها وحلفائها في الانتخابات الطلابية باليسوعية

حققت "​القوات اللبنانية​" انتصارا" كبيرا" في انتخابات الهيئة الطالبية في ​الجامعة اليسوعية​ في زحلة بنتيجة (2-1-1) بعد ان خاضت المعركة منفردة في وجه تحالف ​حزب الله​، ​تيار المستقبل​، ​حركة امل​ و​التيار الوطني الحر​.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

- جو شدياق : قوات لبنانية (رئيس الهيئة الطالبية)

-كريس معلوف : قوات لبنانية

-هادي ابو دية : حركة امل

-هادي نصار:تيار وطني حر

تجدر الاشارة الى ان الانتخابات جرت وفق القانون النسبي. واستحوزت "القوات اللبنانية" على ٦٢٪ من اجمالي الأصوات.

كما سجّل طلّاب حزب "القوّات" و"المستقبل"، نجاحًا في الجامعة اليسوعيّة – الشمال بـ5 مقاعد، مقابل 3 مقاعد للتحالف الذي جمع "العزم" و"المرده" في الانتخابات الطلّابية

وأيضا بعد أن حققّ طلّاب حزب القوّات اللبنانيّة انتصارًا كبيرًا في انتخابات ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ "LAU"، سجّل طلّاب "القوات" انتصارًا كبيراً في انتخابات الجامعة اليسوعية الـ"USJ" _ بيروت

وفاز حزب "القوات اللبنانية" بالتحالف مع "المستقبل" و"الكتائب" و"الاشتراكي" في بيروت بنتيجة 119 مقعداً مقابل 100 مقعداً للتيّار وحزب الله و​حركة أمل​ و44 مقعدًا للمستقلين.

وفازت "القوات" وحلفاؤها بـ13 كلية، مقابل فوز "الوطني الحر" وحزب الله وحركة أمل بـ 8 كليات، وفوز المستقلون بـ5 كليات.