القوات اللبنانية اعلنت فوزها وحلفائها في الانتخابات الطلابية باليسوعية

حققت "القوات اللبنانية" انتصارا" كبيرا" في انتخابات الهيئة الطالبية في الجامعة اليسوعية في زحلة بنتيجة (2-1-1) بعد ان خاضت المعركة منفردة في وجه تحالف حزب الله، تيار المستقبل، حركة امل والتيار الوطني الحر.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
- جو شدياق : قوات لبنانية (رئيس الهيئة الطالبية)
-كريس معلوف : قوات لبنانية
-هادي ابو دية : حركة امل
-هادي نصار:تيار وطني حر
تجدر الاشارة الى ان الانتخابات جرت وفق القانون النسبي. واستحوزت "القوات اللبنانية" على ٦٢٪ من اجمالي الأصوات.
كما سجّل طلّاب حزب "القوّات" و"المستقبل"، نجاحًا في الجامعة اليسوعيّة – الشمال بـ5 مقاعد، مقابل 3 مقاعد للتحالف الذي جمع "العزم" و"المرده" في الانتخابات الطلّابية
وأيضا بعد أن حققّ طلّاب حزب القوّات اللبنانيّة انتصارًا كبيرًا في انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية "LAU"، سجّل طلّاب "القوات" انتصارًا كبيراً في انتخابات الجامعة اليسوعية الـ"USJ" _ بيروت
وفاز حزب "القوات اللبنانية" بالتحالف مع "المستقبل" و"الكتائب" و"الاشتراكي" في بيروت بنتيجة 119 مقعداً مقابل 100 مقعداً للتيّار وحزب الله وحركة أمل و44 مقعدًا للمستقلين.
وفازت "القوات" وحلفاؤها بـ13 كلية، مقابل فوز "الوطني الحر" وحزب الله وحركة أمل بـ 8 كليات، وفوز المستقلون بـ5 كليات.
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