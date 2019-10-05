النشرة: إخماد حريق أعشاب وأشجار حرجية على طريق كفركلا- الخردلي

أفاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا عن إخماد عناصر من ​الدفاع المدني​ في مركز القليعة، حريق شبّ على طريق ​كفركلا​ ​الخردلي​، واتت النيران على مساحات واسعة من اراضي الهشيم والاشجار الحرجية.

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