سعد التقى الصحافي محمد صالح واطلع منه على ملابسات توقيفه باليونان

استقبل الأمين العام ل"​التنظيم الشعبي الناصري​" النائب ​أسامة سعد​، في صيدا، الصحافي ​محمد صالح​، الذي روى له ما حصل معه أثناء رحلة سياحية إلى ​اليونان​، وتوقيفه هناك نتيجة تشابه أسماء بينه وبين مطلوب آخر بمذكرة انتربول. وشكر له متابعة قضيته.

بدوره رحب سعد بصالح، واستنكر التعرض له، مشددا على دور الإعلام الحر، وعلى حماية حرية الفكر والتعبير.