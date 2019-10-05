اعتصام في ساحة بحمدون المحطة احتجاجا على الوضع الاقتصادي

نفّذ "تحرك شباب الجبل"، اعتصاما في ساحة بلدة بحمدون المحطة، احتجاجا على الوضع المعيشي والإقتصادي الراهن، رفع المشاركون فيه لافتات تطالب بتأمين ما يحتاجه المواطن "من أجل العيش الكريم، بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات والبطالة والهجرة"، وبضرورة "تأمين فرص العمل للشباب اللبناني".
وتحدث باسم المعتصمين الدكتور غازي المصري، فأشار إلى "تلوث المياه والهواء والأغذية والأطعمة والدواء، وذلك دون حسيب أو رقيب، لذا نطالب ونتوجه لكل المسؤولين أن يهتموا بنا، كما نحن اختارناهم لتمثيلنا في السلطة، أن تكون السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن، وليس في خدمة المصالح الخاصة".
ولم يتخلل الإعتصام السلمي أي إشكال أو قطع للطلرقات.
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