ولي عهد السعودية يقلد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبد العزيز

قلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل دميتريف، وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية، وذلك بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويأتي هذا التقليد تقديرا لجهود الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، في تقوية التعاون بين ​السعودية​ و​روسيا​.

