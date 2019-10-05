كشفت مصادر لقناة "الميادين" عن أن "الامارات تستمر في التجهيز البري لمعركة جديدة على جبهة تعز بحشد القوات ونقل السلاح"، مشيرة إلى أنه "تم رصد وصول باخرة اماراتية إلى ميناء الزيت في مرفق عدن جنوب غرب اليمن".
ولفتت المصار الى أن "الباخرة الإماراتية أفرغت 100 مدرعة وآلية عسكرية وذخائر متنوعة فيما أقدمت القوات الإماراتية على إنشاء ميناء جديد للسفن الحربية خلف معمل الطون بمدينة المخاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للميادين: وصول تعزيزات عسكرية إماراتية جديدة إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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