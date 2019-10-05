مصادر للميادين: وصول تعزيزات عسكرية إماراتية جديدة إلى عدن

كشفت مصادر لقناة "الميادين" عن أن "​الامارات​ تستمر في التجهيز البري لمعركة جديدة على جبهة تعز بحشد ​القوات​ ونقل ​السلاح​"، مشيرة إلى أنه "تم رصد وصول ​باخرة​ اماراتية إلى ميناء الزيت في مرفق عدن جنوب غرب ​اليمن​".

ولفتت المصار الى أن "الباخرة الإماراتية أفرغت 100 مدرعة وآلية عسكرية وذخائر متنوعة فيما أقدمت ​القوات الإماراتية​ على إنشاء ميناء جديد للسفن الحربية خلف معمل الطون بمدينة المخاء".

